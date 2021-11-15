Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата

Американские летчики были поражены чувством юмора советских военных, поднимавших в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей противника. Об этом рассказал один из пилотов. Его история была опубликована в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight.

«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <…> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», — цитирует американца Чака Хаусмана портал Theaviationgeekclub.

Каким образом летчики США узнали детали переговоров советской стороны, не уточняется.

Кроме того, в рассказе говорится, что американские пилоты, которые выполняли сбор разведданных в районе Дальнего Востока, считали советских летчиков дружелюбными.

По словам эксперта по авиации Джо Копалмана, выпустившего сборник, встречи в воздухе между сторонами проходили спокойно. Штаты не нарушали государственных границ, выполняя свои задачи в пределах международного пространства.