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Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата

Майя Мусиенко
07:43 15.11.2021
Эксперт по авиации отметил, что встречи в воздухе между сторонами проходили спокойно.
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
© Фото: Суходольский, РИА Новости
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Американские летчики были поражены чувством юмора советских военных, поднимавших в воздух самолеты МиГ для перехвата истребителей противника. Об этом рассказал один из пилотов. Его история была опубликована в сборнике, посвященном воздушным миссиям Douglas F3D Skyknight.

«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <…> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь". Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», — цитирует американца Чака Хаусмана портал Theaviationgeekclub.

Каким образом летчики США узнали детали переговоров советской стороны, не уточняется.

Кроме того, в рассказе говорится, что американские пилоты, которые выполняли сбор разведданных в районе Дальнего Востока, считали советских летчиков дружелюбными.

По словам эксперта по авиации Джо Копалмана, выпустившего сборник, встречи в воздухе между сторонами проходили спокойно. Штаты не нарушали государственных границ, выполняя свои задачи в пределах международного пространства.

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