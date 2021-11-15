Обмен опытом: летчики САР впервые применили управляемые ракеты Р-73 с истребителей МиГ-29

К боевым ракетам небо Пальмиры, кажется, уже привыкло. Но сегодня важный день для боевых летчиков: сирийские пилоты получают мастер-класс от российских коллег. Наши асы провели в небе над САР немало времени и им есть, что рассказать братьям по крылу. Проведение таких совместных учений - это тоже часть работы российских летчиков.

«Учим воевать с воздушным противником. Важным этапом подготовки любого летчика является пуски управляемых ракет "воздух-воздух". Сирийские летчики впервые применили управляемые ракеты Р-73 с самолетов МиГ-29. В дальнейшем мы планируем совершенствовать тактику ведения ближнего и дальнего воздушного боя с целью недопущения провокаций в небе Сирии, а также вблизи ее границ», - говорит командир эскадрильи ВКС РФ Максим Алексанин.

Боевая авиация Сирийской Арабской Республики за годы войны многое потеряла. Стало меньше летчиков, способных поднять самолеты в воздух. Да и с авиапарком тоже не все так гладко. Машины, способные летать, можно пересчитать по пальцам. Но те, что остались, до сих пор в строю. Уход за ними сирийцы обеспечивают достойный.

«У нас не очень современные самолеты, это правда, но мы поддерживаем их в боевом состоянии. Все регламентные работы происходят в срок. Мы верим в наше оружие, нашу страну и в будущее, в котором у нас появится возможность летать на истребителях нового поколения», - сообщил летчик истребителя МиГ-29 Абдель Джабар.

Пока же сирийцы воюют на старых самолетах. Правда, и наши летчики на этих занятиях решили не выделяться и тоже прилетели на истребителях МиГ-29. Эта знаменитая машина - настоящий воздушный боец. А тот, кто на ней хоть раз летал, забыть ее маневренные и скоростные качества уже не сможет никогда, и готов говорить о самолете только в превосходной степени.

Благодаря совместным действиям летчиков, на сегодняшних авиационных учениях все цели были поражены на отлично. После посадки, как и полагается, происходил разбор полетов. Боевые пилоты уже на земле закрепили пройденный материал. И видно, что сирийцы очень стараются, ведь их цель - побыстрее вернуть свои боевые эскадрильи в небо и защитить родную страну.