В США спустя полвека нашли одного из самых разыскиваемых грабителей

Судебные приставы США смогли найти следы человека, который более чем 50 лет считался одним из самых разыскиваемых в США беглецов. Информация об этом содержится на официальном сайте службы.

Речь идет о мужчине по имени Теодор Конрад. В 1969 году он похитил из банка около 215 тысяч долларов – сейчас эта сумма составила бы около 1,6 миллиона долларов. Преступник просто вышел из банка с пакетом денег и скрылся.

Далее Конрад скрывался от органов правопорядка более полувека. Несколько раз служители закона были близки к его поимке, но ему удавалось оставаться вне зоны поисков.

В итоге найти преступника удалось по документам, которые он оформлял в Бостоне – он взял себе новое имя Томас Рэнделл. Однако правоохранители опоздали – Конрад ушел из жизни за несколько месяцев до идентификации, в мае 2021 года.