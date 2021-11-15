Редкий экспонат: в музей с подземной гаванью в Крыму доставили подлодку проекта 633

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Первый этап полного восстановления и обновления музейного комплекса был завершен к 9 мая 2021 года. До этого экспозиции представляли собой лишь настенные баннеры, стенды и витрины с экспонатами. Теперь атмосфера аутентичной противоатомной подземной базы в толще скалы в Балаклаве (ранее совершенно секретного объекта 825 для укрытия и ремонта подлодок) дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов. Сухой док в музейном комплексе представляет собой железобетонный бассейн длинной в 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. Объем его подводной части превышает восемь тысяч кубических метров.

Субмарина ПЗС-50 (до 1995 года С-49) построена по проекту 633. В 1960-е годы ее экипаж выполнял задачи на Черноморском флоте и в Арктике. В 1969 году подлодка вновь была включена в состав ЧФ. В 1995 году списана из состава ВМФ и оставалась в Южной бухте Севастополя как плавучая зарядовая станция. В 2019 году ПЗС-50 исключили из состава Черноморского флота.