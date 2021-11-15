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Редкий экспонат: в музей с подземной гаванью в Крыму доставили подлодку проекта 633

Анна Касаткина
05:00 15.11.2021
Очередной этап реконструкции уникального музейного комплекса в Балаклаве завершен.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Историческую дизельную подлодку проекта 633 доставили в единственный в мире музей фортификационных сооружений с подземной гаванью в крымской бухте Балаклава. Очередной этап реконструкции музея завершен силами специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны РФ и моряков Черноморского флота.

«Дизельную подлодку проекта 633 доставили из Севастополя в крымскую бухту Балаклава. Она займет почетное место в сухом доке в качестве музейного экспоната, который заранее реконструировали и подготовили военные строители», - рассказали в военном ведомстве.

Как уточняется, сначала моряки провели пробную транспортировку неуправляемой субмарины, доставив ее со стапелей знаменитого Севастопольского морского завода в Южную бухту. Затем рано утром, когда море было спокойным, ее вывели из Севастопольской гавани и отбуксировали в бухту Балаклава.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первый этап полного восстановления и обновления музейного комплекса был завершен к 9 мая 2021 года. До этого экспозиции представляли собой лишь настенные баннеры, стенды и витрины с экспонатами. Теперь атмосфера аутентичной противоатомной подземной базы в толще скалы в Балаклаве (ранее совершенно секретного объекта 825 для укрытия и ремонта подлодок) дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов. Сухой док в музейном комплексе представляет собой железобетонный бассейн длинной в 100 метров, отделенный от акватории морского канала малым батопортом. Объем его подводной части превышает восемь тысяч кубических метров.

Субмарина ПЗС-50 (до 1995 года С-49) построена по проекту 633. В 1960-е годы ее экипаж выполнял задачи на Черноморском флоте и в Арктике. В 1969 году подлодка вновь была включена в состав ЧФ. В 1995 году списана из состава ВМФ и оставалась в Южной бухте Севастополя как плавучая зарядовая станция. В 2019 году ПЗС-50 исключили из состава Черноморского флота.

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