Редкий экспонат: в музей с подземной гаванью в Крыму доставили подлодку проекта 633
Историческую дизельную подлодку проекта 633 доставили в единственный в мире музей фортификационных сооружений с подземной гаванью в крымской бухте Балаклава. Очередной этап реконструкции музея завершен силами специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны РФ и моряков Черноморского флота.
«Дизельную подлодку проекта 633 доставили из Севастополя в крымскую бухту Балаклава. Она займет почетное место в сухом доке в качестве музейного экспоната, который заранее реконструировали и подготовили военные строители», - рассказали в военном ведомстве.
Как уточняется, сначала моряки провели пробную транспортировку неуправляемой субмарины, доставив ее со стапелей знаменитого Севастопольского морского завода в Южную бухту. Затем рано утром, когда море было спокойным, ее вывели из Севастопольской гавани и отбуксировали в бухту Балаклава.