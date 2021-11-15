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Адвокат сбившей троих детей в Солнцево рассказал о реакции Башкировой на приговор

Виктория Ивашечкина
23:03 15.11.2021
Во время заседания 18-летняя девушка еще раз извинилась перед родителями погибших.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Пресс-служба Никулинского суда РИА Новости
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Альберт Якубов, адвокат Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе в Солнцево, прокомментировал приговор, который суд вынес девушке в понедельник. Двое из пострадавших погибли от полученных травм.

Напомним, в понедельник, 15 ноября, Солнцевский районный суд постановил, что девушка проведет пять лет в колонии-поселении. Кроме того, 18-летнюю Башкирову лишили права управления автомобилем на 2,5 года. 

«Пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении на все десять дней для принятия окончательного решения по поводу того, будем ли мы обжаловать решение суда или нет. Я собираюсь на этой неделе к моей подзащитной явиться в следственный изолятор. Будем принимать решение», - рассказал Якубов.

По его словам, во время судебного заседания, девушка еще раз извинилась перед родственниками погибших детей.

«Два погибших, значит, моральная компенсация по два миллиона рублей. Валерия отреагировала на приговор нормально, тихо и спокойно. Она была готова к такому исходу», - заключил адвокат Башкировой.

Напомним, трагедия произошла 16 июля этого года в Москве на улице Авиаторов. По данным следствия, Валерия Башкирова отвлеклась на сообщение в телефоне и не затормозила перед пешеходным переходом.

В этот момент дорогу переходили дети. После наезда двое мальчиков трех и пяти лет были доставлены в больницу, где вскоре скончались. Травмы также получила девятимесячная девочка.

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