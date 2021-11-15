Образец мужества: как прошел предпоказ фильма «Небо» о летчике Олеге Пешкове

Фильм о войне в Сирии «Небо» смог показать мужество российских военных летчиков. Об этом на презентации первой художественной киноленты о контртеррористической операции в арабской республике, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Картину о подвиге летчика Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи, Министр обороны поручил включить в перечень обязательных для просмотра в Вооруженных силах России. Но фильм рассчитан на самого широкого зрителя.

Фильм «Небо» - масштабная картина о судьбе российских летчиков, воюющих с международным терроризмом в Сирии, выходит на большие экраны через три дня. Сегодня предпремьерный показ прошел в Министерстве обороны и не случайно. Картина такого масштаба не появилась бы без поддержки военного ведомства.

В основу сценария лег трагический случай, когда в ноябре 2015 года турецкий истребитель предательски сбил Су-24м. Командира Олега Пешкова расстреляли боевики, вопреки всем конвенциям, еще в воздухе, когда он спускался на парашюте, а штурмана Константина Мурахтина удалось спасти.

На предпоказе была и вдова Олега Пешкова - Елена. Министр вручил ей букет и в который раз поблагодарил за стойкость в самый трагичный период жизни. На экране образ супруги русского офицера воплотила актриса Мария Миронова.

Момент, когда погиб герой России Олег Пешков, показан почти с хронологической точностью, но в целом режиссер фильма не ставил перед собой задачу снять документальное кино. Это картина о всех тех, кто влюблен в небо.

Исполнители главных ролей Игорь Петренко и Иван Батарев учились пилотировать на тех же самых тренажерах, на которых занимаются военные летчики, изучали привычки и характерные слова военных, но по признанию артистов, самым сложным в подготовке к роли было совсем другое.

Значительную часть фильма занимают сцены боевых действий. Тот размах и достоверность с которыми они показаны на экране получились благодаря совместной работе киношников и офицеров сил специальных операций. Актеров экшн-сцен на военной базе тренировали инструкторы засекреченных спецподразделений

Съемочная группа работала на военных аэродромах, армейских полигонах и на авиабазе Хмеймим в Сирии. Фильм дает возможность гражданскому человеку увидеть обычно скрытые от посторонних глаз реалии армейской жизни в боевой обстановке.

Это первый большой фильм о войне в Сирии, созданный с такой скрупулезностью, что даже те, кто сам был участником событий, не находят обычных киношных условностей и неточностей и целиком погружаются в сюжет, который не отпускает с первого до последнего кадра.