Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Образец мужества: как прошел предпоказ фильма «Небо» о летчике Олеге Пешкове

Виктория Ивашечкина
Алексей Алексеев
22:20 15.11.2021
При содействии Минобороны РФ режиссеры сняли масштабную картину о судьбе российских летчиков, воюющих с международным терроризмом в Сирии.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны России,youtube
Читайте нас на:

Фильм о войне в Сирии «Небо» смог показать мужество российских военных летчиков. Об этом на презентации первой художественной киноленты о контртеррористической операции в арабской республике, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Картину о подвиге летчика Олега Пешкова, погибшего при выполнении боевой задачи, Министр обороны поручил включить в перечень обязательных для просмотра в Вооруженных силах России. Но фильм рассчитан на самого широкого зрителя.

Фильм «Небо» - масштабная картина о судьбе российских летчиков, воюющих с международным терроризмом в Сирии, выходит на большие экраны через три дня. Сегодня предпремьерный показ прошел в Министерстве обороны и не случайно. Картина такого масштаба не появилась бы без поддержки военного ведомства.

В основу сценария лег трагический случай, когда в ноябре 2015 года турецкий истребитель предательски сбил Су-24м. Командира Олега Пешкова расстреляли боевики, вопреки всем конвенциям, еще в воздухе, когда он спускался на парашюте, а штурмана Константина Мурахтина удалось спасти.

На предпоказе была и вдова Олега Пешкова - Елена. Министр вручил ей букет и в который раз поблагодарил за стойкость в самый трагичный период жизни. На экране образ супруги русского офицера воплотила актриса Мария Миронова.

Момент, когда погиб герой России Олег Пешков, показан почти с хронологической точностью, но в целом режиссер фильма не ставил перед собой задачу снять документальное кино. Это картина о всех тех, кто влюблен в небо.

Исполнители главных ролей Игорь Петренко и Иван Батарев учились пилотировать на тех же самых тренажерах, на которых занимаются военные летчики, изучали привычки и характерные слова военных, но по признанию артистов, самым сложным в подготовке к роли было совсем другое.

Значительную часть фильма занимают сцены боевых действий. Тот размах и достоверность с которыми они показаны на экране получились благодаря совместной работе киношников и офицеров сил специальных операций. Актеров экшн-сцен на военной базе тренировали инструкторы засекреченных спецподразделений

Съемочная группа работала на военных аэродромах, армейских полигонах и на авиабазе Хмеймим в Сирии. Фильм дает возможность гражданскому человеку увидеть обычно скрытые от посторонних глаз реалии армейской жизни в боевой обстановке.

Это первый большой фильм о войне в Сирии, созданный с такой скрупулезностью, что даже те, кто сам был участником событий, не находят обычных киношных условностей и неточностей и целиком погружаются в сюжет, который не отпускает с первого до последнего кадра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:58 В стране и мире
Путин и Макрон обсудили миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши
21:37 В стране и мире
Минздрав РФ утвердил новую форму сертификата о прививке от коронавируса
21:25 Спорт
Оглушительная тишина: сборная РФ опубликовала кадры из раздевалки после поражения от Хорватии
20:31 В стране и мире
Лавров обсудил с главой МИД Сербии вопрос урегулирования в Косово
17:40 В стране и мире
В Кремле подтвердили разговор Путина и Лукашенко о транзите газа
Популярное
Названы ошибки при мытье посуды, вызывающие рак
СМИ сообщили о риске ампутации руки актеру Гаркалину
«Летающие тарелки с существами около метра»: СМИ узнали о расследованиях ФБР об НЛО
Летчик из США рассказал, как советские военнослужащие шутили в ходе перехвата
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.