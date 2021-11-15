Минтруд разработал новый проект для назначения мер социальной поддержки

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало новый проект по предоставлению мер социальной поддержки населению. Планируется, что это будет осуществляться по принципу одного окна.

«Подготовлены поправки в федеральный закон, устанавливающий единые требования к порядку предоставления мер социальной поддержки населению на различных уровнях государственной власти - федеральном, региональном и муниципальном. Теперь россияне смогут оформить выплаты через портал "Госуслуг"», - передает ТАСС сообщение ведомства.

Также сообщается, что все действующие меры социальной поддержки будут представлены на едином портале "Госуслуги" до 2024 года.

«Новый проект не предусматривает получение от граждан дополнительной справки или какого-либо документа для получения мер социальной помощи», - пояснило министерство.

Министерство труда уточняет, что расходы органов власти регионов и муниципалитетов по выводу необходимых форм, сведений для приема заявлений и отправки статусов будут финансироваться за счет федерального бюджета.

Ранее замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина рассказала, что на сегодняшний день семьи с двумя машинами не могут рассчитывать на социальную помощь. Также по новым правилам при решении о выплатах власти не будут учитывать автомобили.