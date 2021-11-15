В Пентагоне рассказали о визите нового главы минобороны Украины

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что на текущей неделе ожидается приезд в США нового министра обороны Украины Алексея Резникова. Уточняется, что он встретится с американским коллегой Ллойдом Остином.

«Ожидается, что новый министр обороны Украины на этой неделе отправится в Вашингтон для "ознакомительной" встречи с министром обороны Ллойдом Остином», - заявил Кирби, передает CNN.

По его словам, Резников и Остин обсудят ситуацию с региональной безопасностью.

Ранее Минобороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от США. Военная помощь включала в себя боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение. Первая и вторая партии военной помощи из Штатов прибыли в Киев 10 и 18 октября.

Напомним, начиная с 2014 года Украина получила военную помощь от Соединенных Штатов на сумму, превышающую два миллиарда долларов.