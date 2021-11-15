Российский ударный вертолет Ми-28НЭ совершил первый демонстрационный полет за рубежом.

Демонстрационный полет состоялся в рамках летной программы международного авиасалона Dubai Airshow-2021. Об этом сообщают в холдинге «Вертолеты России» (входит в Ростех).

Гостям и участникам авиасалона были продемонстрированы фигуры сложного пилотажа боевого вертолета с уникальной маневренностью.

Вертолет Ми-28 способен выполнять некоторые фигуры пилотажа, доступные только самолетам. Многие из них выполнялись на минимальных высотах и скоростях - способность делать это важна для повышения живучести ударного вертолета в реальном бою.

Машину пилотировал летчик-испытатель Сергей Барков. Ми-28НЭ совершил боевые развороты, пикирования, горки, полет хвостом вперед, зависание, а также набор высоты с вращением. Была продемонстрирована устойчивость в воздухе и послушность в управлении.

Главная задача вертолета Ми-28 - уничтожение танков и живой силы противника. Они также способны работать по наземным целям, вести разведку и патрулирование местности.

В отличие от американских вертолетов Apache, Ми-28 имеет серьезное бронирование кабины экипажа и резервирование отдельных наиболее важных систем. Обеспечена возможность полета на одном двигателе с автоматическим выводом его на чрезвычайный режим при отказе или поражении второго. Бронирование кабины экипажа выдерживает прямое попадание: бронебойных пуль калибра 12,7 мм, осколочно-фугасных снарядов калибра 20 мм и осколков управляемых ракет.

Ми-28 в октябре 2015 года были переброшены в Сирию, где в составе Авиационной группы ВВС России наносят удары по позициям террористов. Также Ми-28 широко применялись ВВС Ирака и сыграли важную роль в кампаниях по освобождению городов, в частности, Эль-Фаллуджи, Рамади и других операциях.