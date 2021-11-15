В Кремле назвали неверным заявление Блинкена об отвлечении Минском внимания от Москвы

В Кремле считают неверным заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что действия президента Белоруссии Александра Лукашенко якобы направлены на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе... Заявление в корне, в корне неверное, и мы с ним не согласны», - сказал Песков во время брифинга.

Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Блинкен в разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау заявил, что кризис с мигрантами в Белоруссии является «попыткой Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной».

Напомним, несколько тысяч мигрантов, которые надеются попасть в страны ЕС, в последние недели скопились на белорусско-польской границе. Власти Польши усилили охрану в этом районе, стянули туда военных и оперативно пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию государства, обвиняя Минск в миграционном кризисе.