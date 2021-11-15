МВД РФ объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*
Сообщается, что он разыскивается по уголовной статье.
© Фото: petyaverzilov, Instagram
Министерство внутренних дел России объявило в розыск издателя портала «Медиазона»* Петра Верзилова*. Соответствующая информация была опубликована в базе данных ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — значится в базе.
При этом, статья, по которой Верзилов* объявлен в розыск, не называется.
В сентябре, издатель и главный редактор интернет-СМИ «Медиазона» были включены в реестр иноагентов.
* СМИ и люди, выполняющее функции иноагента