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Расчеты С-400 отразили «авианалет» в Хабаровском крае

Андрей Аркадьев
10:33 16.11.2021
В ходе учений военнослужащие соединения войск ПВО отработали ведение эшелонированной обороны и отразили массированный авианалет условного противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Хабаровском крае прошли учения войск противовоздушной обороны, в ходе которых расчеты комплексов С-400 «Триумф» отразили авианалет «врага». Также во время тренировок военнослужащие отработали ведение эшелонированной обороны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Расчеты С-400 под прикрытием зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» выдвинулись в заданный район и выполнили нормативы по инженерному оборудованию стартовых позиций. Во время практической части зенитчики отразили первую волну атакующих самолетов тактической авиации.

«Для усложнения задачи "противник" осуществил пуски баллистических ракет, военнослужащие выполнили нормативы по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей», - говорится в сообщении.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.

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