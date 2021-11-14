ОПК До конца 2021 года РФ поставит Индии первый дивизион С-400 Кира Карон С-400 «Триумф» - зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что до конца 2021 года Россия поставит Индии первый дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. «До конца года будет поставлен первый дивизион» - сказал Шугаев перед началом выставки Dubai Airshow. Контракт на поставку С-400 Россия и Индия заключили в октябре 2018 года. С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Комплекс способен уничтожать баллистические ракеты. В 2015 году ЗРС были переброшены в Сирию, где прикрывают российскую авиабазу Хмеймим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика