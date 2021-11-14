Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД Британии призвали ЕС бойкотировать «Северный поток - 2»

Кира Карон
08:43 14.11.2021
Отмечается, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников.
В МИД Британии призвали ЕС бойкотировать «Северный поток - 2»
© Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз пересмотреть отношение к газопроводу «Северный поток-2». Она отметила, что газопровод «рискует подорвать европейскую безопасность».



«В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию», - сказала Трасс, передает Sunday Telegraph.

Трасс также заявила, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников, которые «находятся на границе свободы», в сложной ситуации.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Чтобы ввести трубопровод в эксплуатацию, требуется пройти сертификацию оператора Nord Stream 2 AG. Эта процедура состоит из двух ступеней: сначала регулятор ФРГ выработает проект решения, после чего свою оценку даст Европейская комиссия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:05 В стране и мире
Пенсионный возраст для многодетных матерей может быть снижен до 50 лет
07:22 В стране и мире
Гибелью двух человек закончилась драка строителей и сельчан под Иркутском
06:35 В стране и мире
Врач назвал осложняющие течение COVID-19 факторы
05:05 В стране и мире
Более 600 населенных пунктов в РФ пострадали от наводнений и паводков в 2021 году
04:37 В стране и мире
Масса сладкого: назван решающий фактор развития сахарного диабета
Популярное
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.