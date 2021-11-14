В стране и мире В МИД Британии призвали ЕС бойкотировать «Северный поток - 2» Кира Карон Отмечается, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников. © Фото: Jens Büttner, ZB, Globallookpress Читайте нас на: Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Европейский союз пересмотреть отношение к газопроводу «Северный поток-2». Она отметила, что газопровод «рискует подорвать европейскую безопасность».



«В это критическое время мы должны углублять наши инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам и позволяют процветать свободной рыночной экономике. Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию», - сказала Трасс, передает Sunday Telegraph.



Трасс также заявила, что Великобритания не отвернется от своих европейских союзников, которые «находятся на границе свободы», в сложной ситуации.



Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Чтобы ввести трубопровод в эксплуатацию, требуется пройти сертификацию оператора Nord Stream 2 AG. Эта процедура состоит из двух ступеней: сначала регулятор ФРГ выработает проект решения, после чего свою оценку даст Европейская комиссия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика