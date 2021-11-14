Гибелью двух человек закончилась драка строителей и сельчан под Иркутском

В Иркутской области драка строителей и сельчан закончилась поджогом вагончика, гибелью двух человек и госпитализацией пятерых. Об этом сообщили в региональном управление Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, вечером 12 ноября в поселке Залари произошел конфликт между двумя местными жителями и шестью работниками строительного объекта.

«Стороны обоюдно нанесли друг другу телесные повреждения, а в дальнейшем злоумышленники совершили поджог строительного вагончика. В результате преступных действий два человека погибли, еще пять мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве двух лиц и покушении на убийство двух и более лиц. В ведомстве добавили, что личности всех подозреваемых установлены.

Ранее в столовой Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) произошла массовая драка. Рабочие кидались друг в друга стульями и дрались. Потасовка началась после словесной перепалки двух рабочих.