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Более 600 населенных пунктов в РФ пострадали от наводнений и паводков в 2021 году

Анна Берестовая
05:05 14.11.2021
Оценены масштабы ущерба от наводнений и паводков в стране в 2021 году.
Более 600 населенных пунктов в РФ пострадали от наводнений и паводков в 2021 году
© Фото: EMERCOM of Russia via Globallookpress.com
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Свыше 600 населенных пунктов по всей стране столкнулись с разрушительным воздействием наводнений и паводков в текущем году. На пострадавших территориях оказались затоплены более 10 тысяч домов и 250 социально значимых объектов, а также более 700 участков автодорог и около 300 мостов.

В результате подтоплений в 2021 году пострадали 21 тысяча человек. Около 1,5 тысяч оказались спасены, а 12 тысяч были эвакуированы с подверженных опасности территорий. Из них свыше четырех тысяч человек переселили в пункты временного размещения.

Сильнее всего наводнения оказали влияние на жизнь Амурской области, Еврейской автономной области, Краснодарского, Хабаровского и Забайкальского краев, а также Крыма. Такую статистику, согласно ТАСС, озвучили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что масштабы паводков в этом году увеличились, по сравнению с 2020 годом.

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