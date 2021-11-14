Более 600 населенных пунктов в РФ пострадали от наводнений и паводков в 2021 году

Свыше 600 населенных пунктов по всей стране столкнулись с разрушительным воздействием наводнений и паводков в текущем году. На пострадавших территориях оказались затоплены более 10 тысяч домов и 250 социально значимых объектов, а также более 700 участков автодорог и около 300 мостов.

В результате подтоплений в 2021 году пострадали 21 тысяча человек. Около 1,5 тысяч оказались спасены, а 12 тысяч были эвакуированы с подверженных опасности территорий. Из них свыше четырех тысяч человек переселили в пункты временного размещения.

Сильнее всего наводнения оказали влияние на жизнь Амурской области, Еврейской автономной области, Краснодарского, Хабаровского и Забайкальского краев, а также Крыма. Такую статистику, согласно ТАСС, озвучили в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что масштабы паводков в этом году увеличились, по сравнению с 2020 годом.