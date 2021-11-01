В ФССП назвали число невыездных из-за долгов россиян

Более четырех миллионов россиян временно ограничены в правах на выезд за пределы РФ из-за накопившихся долгов. Об этом рассказал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

«В настоящее время в отношении должников действует 4,2 млн постановлений о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации», – сообщил он ТАСС.

По словам директора службы, должникам также ограничивают возможность пользоваться водительским удостоверением. Сейчас в рамках исполнительных производств, права водить автомобиль временно лишены 284,5 тысяч человек.

Основная причина накопления долгов, по мнению Аристова, – это отсутствие в обществе четко сформировавшегося понимания обязанности самостоятельного и добровольного исполнения.

Ранее в ФССП сообщали, что суммарный долг россиян по штрафам ГИБДД составил 11,3 миллиарда рублей. При этом за прошлый год он увеличился почти на миллиард рублей.