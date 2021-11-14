Глава МИД Кубы написал в Twitter, что соцсеть дестабилизирует страну

Соцсеть якобы Twitter осуществляет грубую манипуляцию алгоритмами, призванную исказить представления о протестных настроениях на территории Кубы. Соответствующее мнение высказал министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья, указав, что данные действия провоцируют дестабилизацию ситуации в стране.

Он объяснил, что социальная сеть будто бы намеренно создает впечатление, что большое число ее пользователей из Кубы придерживаются антиправительственных настроений. Согласно его словам, МИД страны располагает свидетельствами, что лишь 15% сообщений, которые появились в соцсети за один час с тегом операции, финансируемой США, действительно были отправлены с территории Кубы.

Министр добавил, что Twitter будто бы нарушает собственную политику подобными махинациями. Примечательно, что данное заявление Паррилья опубликовал в посте в Twitter.