В РФ создали многоразовый суборбитальный корабль для туризма и прыжков с парашютом

Российские специалисты создали многоразовый суборбитальный корабль, который может использоваться для космического туризма и высотных парашютных прыжков. Изобретение было запатентовано ракетно-космической корпорацией «Энергия», входящей в состав Роскосмоса.

В соответствии с планом использования корабля, экипаж, для возможности физически ощутить специфику пребывания в космическом пространстве, будет при полетах выводиться за пределы герметичной капсулы и находиться в открытом пространстве в скафандрах. Время нахождения судна в невесомости составит около трех минут.

Кроме того, согласно сведениям создателей, корабль при снижении будет разгоняться максимум до километра в секунду, благодаря чему удастся избежать значительных тепловых нагрузок. При этом максимальная высота, которая будет достигаться в полете, составит около 100 километров.

Как описывает ТАСС со ссылкой на патент на изобретение, корабль будет подниматься под действием маршевого двигателя примерно до 40-50 километров, а затем последует баллистический полет. В любой момент после окончания работы маршевого двигателя корабль можно будет покинуть (самостоятельно или с помощью катапультного кресла), чтобы совершить высотный прыжок в скафандре с парашютом. На близкой к максимальной высоте корабль будет выпускать щитки, после чего начнется торможение и спуск.