Последняя надежда Саакашвили: почему Зеленский может не спасти своего гражданина

В Тбилиси - осадное положение из-за сторонников экс-президента Михаила Саакашвили. Они митинговали против нового суда над ним и блокировали здание автомобилями, устраивая беспорядки.

Были блокированы и государственные учреждения, задержано на данный момент 46 человек. Им предъявят обвинение в неподчинении законным требованиям полиции, в мелком хулиганстве и оскорблении полицейских.

В тот же момент в суде шло заседание по делу о превышении должностных полномочий, по которому Саакашвили грозит до 8 лет лишения свободы. Есть еще и дело о госизмене, и подозрение в причастности к убийству. И это при том, что Саакашвили уже имеет шестилетний срок за злоупотребление властью. Самого «виновника торжества» на заседании не было - его в суд не привезли из соображений безопасности, слишком много врагов он себе нажил. Но адвокаты настаивали на присутствии обвиняемого и постоянно нападали на прокуроров, обвиняя их в его отсутствии.

Отправить Саакашвили в больницу было решено, поскольку состояние здоровья экс-президента вызвало серьезные опасения - в начале октября он объявил голодовку. Сдаваться без боя он не был намерен и активно сопротивлялся. В тюремную палату сопровождавшие его охранники вчетвером втащили опального политика на руках. Торжественной встречи значимого заключенного в Глдани тоже не было - новые «соседи» явно не были ему рады. Но тюрьма в тбилисском районе Глдани для Саакашвили - знаковое место, ведь во времена его же президентства сюда отправляли всех неугодных.

Следят за ситуацией с ним и из Вашингтона, где призвали достойно обращаться с ним и обеспечить надлежащую медицинскую помощь. Такое внимание из-за океана вполне объяснимо - есть мнение, что США имеют непосредственное отношение к возвращению Саакашвили в Грузию.

Адепты экс-президента ждут своего кумира на свободе, хотя шансов на помилование нет никаких - об этом в категоричной форме заявляли в правительстве Грузии. Но надежда умирает последней, и на Украину просить за гражданина Незалежной Саакашвили отправился известный советский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, который хочет лично поговорить об этом с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ему четко дали понять, что Грузия не потерпит вмешательства граждан Украины в свои внутренние дела, поэтому Саакашвили будет оставаться в тюремной больнице и ждать следующего судебного заседания.

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