Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликовано видео первого зарубежного полета МС-21 с российскими двигателями

Егор Левин
16:13 14.11.2021
Летчики-испытатели сделали несколько пилотажных фигур, чтобы продемонстрировать публике возможности самолета.
© Видео: Ростех © Фото: UAC, Globallookpress
Читайте нас на:

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 впервые совершил демонстрационный полет за рубежом. На кадрах, опубликованных компанией «Ростех», он пролетает в небе Dubai Airshow 2021.

Полет был непродолжительным, занял 10 минут. Самолет пилотировали летчики-испытатели корпорации «Иркут» Василий Севастьянов и Андрей Воропаев.

Они показали несколько элементов, таких как быстрый набор высоты до 800 метров, развороты с набором высоты и снижением, а также «горку» и некоторые другие пилотажные фигуры. Об этом «Ростех» сообщил у себя на сайте.

Dubai Airshow 2021 стал местом международной премьеры нового самолета, созданного «Иркутом». Для выставки в лайнере установили часть салона бизнес- и эконом-классов, что позволило продемонстрировать посетителям увеличенные проходы между креслами внутри самолета с самым широким в своем классе фюзеляжем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:36 В стране и мире
Истребитель Checkmate будет оборудован двигателем АЛ-41Ф1 - «Сухой»
16:13 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео первого зарубежного полета МС-21 с российскими двигателями
16:04 Спорт
Джикия станет капитаном сборной РФ по футболу в матче с хорватами
15:48 Армия
Видео
Моряки Тихоокеанского флота написали «Географический диктант» на борту корабля «Маршал Крылов»
16:19 Армия
Видео
Военные медики написали «Географический диктант» в Санкт-Петербурге
Популярное
Доктор Мясников дал неожиданный совет непривитым от коронавирусной инфекции
Видео
«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»
Видео
«Пути назад нет»: мигрант рассказал о ситуации на белорусско-польской границе
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.