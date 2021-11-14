Опубликовано видео первого зарубежного полета МС-21 с российскими двигателями

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 впервые совершил демонстрационный полет за рубежом. На кадрах, опубликованных компанией «Ростех», он пролетает в небе Dubai Airshow 2021.

Полет был непродолжительным, занял 10 минут. Самолет пилотировали летчики-испытатели корпорации «Иркут» Василий Севастьянов и Андрей Воропаев.

Они показали несколько элементов, таких как быстрый набор высоты до 800 метров, развороты с набором высоты и снижением, а также «горку» и некоторые другие пилотажные фигуры. Об этом «Ростех» сообщил у себя на сайте.

Dubai Airshow 2021 стал местом международной премьеры нового самолета, созданного «Иркутом». Для выставки в лайнере установили часть салона бизнес- и эконом-классов, что позволило продемонстрировать посетителям увеличенные проходы между креслами внутри самолета с самым широким в своем классе фюзеляжем.