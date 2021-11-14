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Скелетонист Рукосуев выиграл первый этап Интерконтинентального кубка в Канаде

Кира Карон
10:43 14.11.2021
Рукосуеву 22 года, он является победителем юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.
Скелетонист Рукосуев выиграл первый этап Интерконтинентального кубка в Канаде
© Фото: Arvid Müller, imago-image, Globallookpress
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На этапе Интерконтинентального кубка российский скелетонист Евгений Рукосуев занял первое место. Соревнования проходят в канадском Уистлере.

Рукосуев по сумме двух попыток показал результат 1 минута 47,38 секунды. На втором месте оказался американец Эндрю Блейзер (1.48,39),  тройку замкнул австриец Александр Шлинтнер (1.48,40).

Ранее победителем чемпионата Европы по скелетону стал российский спортсмен Александр Третьяков. По итогам двух попыток Третьяков показал время 1 минута 52,36 секунды.

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