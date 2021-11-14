Спорт Скелетонист Рукосуев выиграл первый этап Интерконтинентального кубка в Канаде Кира Карон Рукосуеву 22 года, он является победителем юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере. © Фото: Arvid Müller, imago-image, Globallookpress Читайте нас на: На этапе Интерконтинентального кубка российский скелетонист Евгений Рукосуев занял первое место. Соревнования проходят в канадском Уистлере. Рукосуев по сумме двух попыток показал результат 1 минута 47,38 секунды. На втором месте оказался американец Эндрю Блейзер (1.48,39), тройку замкнул австриец Александр Шлинтнер (1.48,40). Ранее победителем чемпионата Европы по скелетону стал российский спортсмен Александр Третьяков. По итогам двух попыток Третьяков показал время 1 минута 52,36 секунды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика