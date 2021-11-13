В Киеве заявили о возможности закупки газа у Словакии

Заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов заявил, что Украина закупит газ у Словакии в случае зимнего дефицита.

«В случае дефицита у нас есть договоренность его [газ] импортировать по нашей забронированной гарантированной мощности со стороны Словакии», — сообщил Немчинов в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

Он отметил, что украинский «Нафтогаз» имеет все ресурсы для того, чтобы закупить газ по действующим контрактам и мощностям, в том числе, достаточное количество денег.

Ранее на Украине предложили запретить зиму. По мнению члена комитета Верховной рады по вопросам бюджета Виктора Пинзеника, это проще, чем бесконечно врать населению о возможности заморозки цен на газ. С призывом к действующей власти в стране депутат обратился на своей странице в Facebook.