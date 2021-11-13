Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»

Егор Левин
09:48 13.11.2021
Фамилии летчиков в фильме изменены, но историю авторы ленты воссоздали в мельчайших подробностях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Липецке состоялся предпоказ фильма «Небо» о героической истории подполковника Олега Пешкова, погибшего в Сирии шесть лет назад.

Слезы и аплодисменты - так зрители, которыми стали летчики Липецкого авиацентра, высоко оценили увиденное на экране. Масштабная лента снята при поддержке Министерства обороны России. Предпоказ неспроста устроили в легендарном 4-ом Центре боевого применения - именно оттуда Олег Пешков и его штурман Константин Мурахтин отправились в командировку в САР, чтобы беспощадно бороться с террористами.

24 ноября 2015 года их Су-24 был предательски сбит турецким истребителем. Летчики катапультировались, но спастись удалось только Мурахтину. Майор ВКС признается, что с трудом сдерживал эмоции во время просмотра.

«До сих пор весь на эмоциях. Было очень тяжело конечно смотреть, пережить заново все эти трагические события. До сих пор руки трясутся. Фильм получился», - поделился Мурахтин.

Фамилии летчиков в фильме изменены, но историю авторы ленты воссоздали в мельчайших подробностях. История - не только о двух героях, но обо всех, кто выбрал небо и защиту страны делом своей жизни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:00 Спорт
Фигуристы Мишина и Галлямов одержали победу на этапе Гран-при в Японии
09:40 В стране и мире
Задержанного брата Нурмагомедова отправили в Махачкалу
07:46 В стране и мире
Гинцбург поддержал идею введения QR-кодов в общественных местах
06:51 Армия
Видео
Специалисты РХБЗ ВВО обработали железнодорожный транспорт в Забайкалье
06:28 Армия
Видео
Отряд из 230 военных медиков прибыл в Подмосковье из Петербурга для борьбы с COVID-19
Популярное
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
СМИ: группа мигрантов на белорусской границе прорвалась в Польшу
Видео
Самолеты AURUS бизнес-джет и МС-21 прибыли на авиашоу в Дубае
Начальник войск РХБЗ рассказал о самых передовых разработках военных специалистов
В Минобороны разработали БАД против коронавируса
Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.