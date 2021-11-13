«До сих пор руки трясутся»: выживший при подбитии Су-24 в Сирии летчик Мурахтин оценил фильм «Небо»

В Липецке состоялся предпоказ фильма «Небо» о героической истории подполковника Олега Пешкова, погибшего в Сирии шесть лет назад.

Слезы и аплодисменты - так зрители, которыми стали летчики Липецкого авиацентра, высоко оценили увиденное на экране. Масштабная лента снята при поддержке Министерства обороны России. Предпоказ неспроста устроили в легендарном 4-ом Центре боевого применения - именно оттуда Олег Пешков и его штурман Константин Мурахтин отправились в командировку в САР, чтобы беспощадно бороться с террористами.

24 ноября 2015 года их Су-24 был предательски сбит турецким истребителем. Летчики катапультировались, но спастись удалось только Мурахтину. Майор ВКС признается, что с трудом сдерживал эмоции во время просмотра.

«До сих пор весь на эмоциях. Было очень тяжело конечно смотреть, пережить заново все эти трагические события. До сих пор руки трясутся. Фильм получился», - поделился Мурахтин.

Фамилии летчиков в фильме изменены, но историю авторы ленты воссоздали в мельчайших подробностях. История - не только о двух героях, но обо всех, кто выбрал небо и защиту страны делом своей жизни.