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Отряд из 230 военных медиков прибыл в Подмосковье из Петербурга для борьбы с COVID-19

Кира Карон
Николай Баранов
06:28 13.11.2021
В составе прибывшей группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Из Санкт-Петербурга в Московскую область отправлен второй сводный отряд военно-медицинских специалистов Вооруженных Сил РФ для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией.

На аэродром Чкаловский бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно доставлено 230 военных медиков.

В составе прибывшей группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии.

Врачебно-сестринские бригады из подразделений Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре развернутом на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке. С начала текущей недели во временном инфекционном центре уже работают 224 военных специалиста.

К лечению больных и оказанию помощи также привлечены курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии.

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