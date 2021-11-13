В полках РХБЗ ЮВО к 2027 году сформируют три тяжелых огнеметных батальона

Подразделения и воинские части радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа (ЮВО) отмечают свой профессиональный праздник.

В течение года личный состав войск РХБЗ был задействован в учениях различного уровня. Военнослужащие приняли участие в конкурсах «Безопасная среда», «Белое солнце» и «Специальный район», проведенных в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021». Целенаправленные многоплановые тренировки дали положительные результаты.

«Специалисты войск РХБ защиты ЮВО третий год находятся на переднем крае борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Специально для этого в соединении и воинских частях РХБ защиты содержатся в постоянной готовности назначенные силы и средства», - сказал начальник войск РХБ защиты ЮВО генерал-майор Андрей Волков в ходе своего выступления.

По запросам глав администраций субъектов РФ в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, в соответствии с указаниями командующего войсками ЮВО, силы и средства РХБЗ округа неоднократно привлекались к задачам по дезинфекции зданий и сооружений, прилегающих территорий объектов оборонно-промышленного комплекса, военных комиссариатов и сборных пунктов призыва граждан на военную службу, вузов и довузовских учреждений МО РФ.

«Кроме того, наши подразделения привлекались и за пределами РФ - соответствующая обработка социально-значимых объектов произведена в Армении, Абхазии и Южной Осетии. Всего в борьбе с невидимым врагом продезинфицировано более двух тысяч зданий и сооружений, 3,5 тысяч километров дорог и прилегающих территорий», - добавил генерал-майор.

В целях повышения огневых возможностей войск ЮВО в настоящее время организована работа по увеличению боевого состава тяжелых огнеметных систем. Планируется увеличение количества систем до 42 комплектов к концу 2024 года, а также формирование тяжелых огнеметных батальонов в полках РХБЗ общевойсковых армий. К 2027 году предстоит сформировать три таких батальона, что повысит возможности поражения противника в шесть раз по сравнению с нынешним периодом.

Кроме того, для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в войска РХБЗ ЮВО до конца года поступит 60 единиц новых и перспективных образцов специальной техники. На сегодняшний день поставлено 30 единиц техники, оставшиеся образцы пополнят парки до конца 2021 года.

Войска модернизируют современные УАЗы РХБЗ «Патриот», разведывательные химические машины РХМ-6, комплексы для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты КДА, авторазливочные станции АРС-14КМ, дымовые машины ТДА-3, а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».