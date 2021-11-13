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Два ракетоносца Ту-160 пролетели над нейтральными водами трех морей

Анна Берестовая
Николай Баранов
05:00 13.11.2021
Ракетоносцы Ту-160 дальней авиации совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила около 15 часов. 

Во время выполнения полета экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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