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«Огонь в глазах»: как сирийских солдат учат использовать российские огнеметы

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:01 13.11.2021
Военнослужащие РФ делятся знаниями с сирийской армией.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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От выстрела до взрыва всего пара секунд. Для этих сирийских солдат применение российских огнеметов дело новое. Непривычная отдача клонит вперед, а не назад, но бойцы быстро учатся и снаряды ложатся в заданный квадрат один за другим.

Сирийские военнослужащие заметно волнуются. Еще бы, упражнение с огнеметом - занятие ответственное. Они внимательно следят за каждым действием своих товарищей, которые уже имели опыт стрельбы из огнемета.

«Свой первый выстрел из огнемета я запомнил очень хорошо. Это случилось во время боя. Мы преследовали группу боевиков. Они засели в доме, и с помощью огнемета их удалось уничтожить», - поделился воспоминаниями военнослужащий сирийской армии Абдуль Хейр.

Абдулю 27 лет. Почти семь из них он находится на службе. Дома его ждут родители, жена и недавно родившаяся дочка. Но пока страна в огне, он не собирается покидать ряды армии и старается постичь воинскую науку как можно лучше.

Работа огнеметчиков - это лишь часть учений. Они поразили огневые точки, а дальше дело за пехотой. Их задача взять укрепление. Без «Шмелей» это сделать было бы намного сложнее.

«В ходе комплексных занятий военнослужащие проявили большой интерес к новым видам вооружения и показали в ходе занятий высокую боевую выучку. Особый интерес, конечно же, у личного состава вызвала стрельба из реактивных пехотных огнеметов. Никто не дрогнул. Даже скажу: уверенность личного состава была налицо... Как мы говорим: огонь в глазах, у всех, кто сегодня выполнял стрельбы из РПО», - рассказал начальник войск РХБЗ группировки войск (сил) МО РФ в Сирии Денис Егоров.

Помимо инженерной подготовки наши специалисты привезли оборудование войск РХБЗ для выявления химической и бактериологической опасности.

«Лаборатория генотипирования и ПЦР-анализов предназначена для получения оперативной и достоверной информации по биологической обстановке в зоне ответственности в условиях возможного заражения опасными биологическими агентами. Комплекс химический лабораторный предназначен для проведения анализа проб воды, воздуха, грунта и других объектов на наличие токсичных химикатов и радиоактивных веществ в районах действия войск», - объяснил начальник лаборатории Антон Бабаков.

Эта лаборатория не имеет аналогов в мире. Здесь почти 10 тысяч образцов химических соединений, опасных для жизни. Знать, что делать с этими реактивами солдатам на передовой не просто нужно, а необходимо. И сегодня инструкторы РХБЗ передали сирийским бойцам бесценный опыт, который может не раз спасти им жизни.

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