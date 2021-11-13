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Действующий чемпион мира по гиревому спорту готовится к службе в спецназе РФ

Кира Тило
04:47 13.11.2021
Спортсмен выбрал подразделение Воздушно-десантных войск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Действующий чемпион мира по гиревому спорту россиянин Иван Самочернов готовится заключить контракт на прохождение военной службы в подразделении специального назначения Минобороны РФ. Иван рассказал, что в гиревой спорт его привел отец - они много подтягивались и бегали. Но потом Самочернов решил серьезно заняться гирями, и в 14 лет впервые победил на соревнованиях.

Спортсмен признался, что очень обрадовался первенству на Чемпионате мира - именно тогда он понял, что все возможно, и что мечты сбываются. Поэтому ему захотелось поступить на службу еще будучи учеником первого курса.

«Желание поступить на постоянную военную службу было у меня довольно давно. Еще когда я учился на первом-втором курсе института, мы ездили на соревнования с друзьями-военными. Впоследствии мне самому захотелось этим заняться после окончания вуза», - сказал он.

Свой выбор Воздушно-десантных войск Иван объясняет просто - спортсмена всегда привлекало небо и парашют. Кроме этого, у него там служат много друзей-спортсменов.

«Иду в ВДВ, потому что, во-первых, прыжки меня всегда привлекали - очень хотел прыгать с парашютом. И у меня много друзей именно в этой части находятся, да и вообще, себя хочется проявить в таких тяжелых условиях. И я думаю, что задача каждого мужчины все-таки попробовать себя в военной жизни», - объяснил он.

Иван уверен, что служба в армии не будет мешать достижению новых результатов в спорте, ведь в его части, как отметил он сам, спортсменам разрешают тренироваться и ездить на соревнования.

«К спортсменам относятся хорошо и без проблем разрешают тренироваться, ездить на соревнования, даже за границу. Армия - прекрасная возможность реализовать себя даже в спорте, и она не помешает, а будет только плюсом», - рассказал чемпион.

Самочернов также добавил, что в Вооруженных силах служит много спортсменов, в том числе тех, кто занимается гиревым спортом. Он надеется, что служба поможет проявиться себя и как мужчину, и как спортсмена.

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