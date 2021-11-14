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Адмиралтейство станет главной площадкой для написания Географического диктанта военными моряками

Николай Баранов
Кира Тило
01:13 14.11.2021
В диктанте примут участие около 8000 военных.
Адмиралтейство станет главной площадкой для написания Географического диктанта военными моряками
© Фото: Минобороны РФ
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На 55 площадках частей, непосредственно подчиненных Главкому ВМФ, в местах их дислокации, в том числе и в частях ВМФ, дислоцированных на территории государств Киргизии и Белоруссии 14 ноября примут участие в написании географического диктанта около 8000 военных моряков, членов их семей, ветеранов Военно-Морского Флота, лиц гражданского персонала, юнармейцев и морских кадет.

Главная площадка для написания Географического диктанта создана в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Планируется, что на этой площадке в написании диктанта примут участие Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, около 80 военнослужащих Главного командования ВМФ и членов их семей, а также курсанты Военно-Морского Политехнического Института, ветераны ВМФ и юнармейцы.

«Знаково то, что главная площадка для написания Географического диктанта военными моряками находится в Санкт-Петербурге, в Адмиралтействе. Именно здесь рождались самые смелые замыслы великих отечественных географических экспедиций, которые воплощались в жизнь, принося России славу Морской Державы. Примечательно и то, что написание диктанта совпало с 325-й годовщиной основания Российского флота, которая отмечается в текущем году», - отметил Евменов.

Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Он проводится с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России.

© Минобороны РФ

Задачами Диктанта являются: мотивация различных слоев населения к изучению географии родной страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного человека; привлечение интереса к России и распространение достоверной информации о ней за рубежом; предоставление возможности жителям России и зарубежных стран принять участие в интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой результат; привлечение внимания средств массовой информации к вопросу популяризации географии.

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