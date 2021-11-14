Адмиралтейство станет главной площадкой для написания Географического диктанта военными моряками

На 55 площадках частей, непосредственно подчиненных Главкому ВМФ, в местах их дислокации, в том числе и в частях ВМФ, дислоцированных на территории государств Киргизии и Белоруссии 14 ноября примут участие в написании географического диктанта около 8000 военных моряков, членов их семей, ветеранов Военно-Морского Флота, лиц гражданского персонала, юнармейцев и морских кадет.

Главная площадка для написания Географического диктанта создана в здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Планируется, что на этой площадке в написании диктанта примут участие Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов, около 80 военнослужащих Главного командования ВМФ и членов их семей, а также курсанты Военно-Морского Политехнического Института, ветераны ВМФ и юнармейцы.

«Знаково то, что главная площадка для написания Географического диктанта военными моряками находится в Санкт-Петербурге, в Адмиралтействе. Именно здесь рождались самые смелые замыслы великих отечественных географических экспедиций, которые воплощались в жизнь, принося России славу Морской Державы. Примечательно и то, что написание диктанта совпало с 325-й годовщиной основания Российского флота, которая отмечается в текущем году», - отметил Евменов.

Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество». Он проводится с целью популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России.