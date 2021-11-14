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Главком ВМФ заявил, что 26 ноября на воду будет спущен корабль ПМО «Анатолий Шлемов»

Николай Баранов
Кира Тило
00:00 14.11.2021
Серийный корабль проекта 12700 после испытаний пополнит минно-тральные силы Тихоокеанского флота.
Главком ВМФ заявил, что 26 ноября на воду будет спущен корабль ПМО «Анатолий Шлемов»
© Фото: Минобороны РФ
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В Санкт-Петербурге 26 ноября будет спущен на воду серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов». Об этом сообщил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, где рассматривались вопросы надводного кораблестроения.

«Планируется, что 26 ноября в Санкт-Петербурге на Средне-Невском Судостроительном заводе на воду будет спущен очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 «Анатолий Шлемов». Корабль, после достроечных работ и всех этапов испытаний впоследствии пополнит минно-тральные силы Тихоокеанского флота», - сказал Евменов.

Ранее, 11 ноября, корабелы Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) вывели из цеха корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 «Анатолий Шлемов». Специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. Заводчанам предстоит завершить формирование надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем.

Корабль ПМО «Анатолий Шлемов» был заложен в июле 2019 года. Он стал седьмым кораблем линейки проекта 12700, строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведет по заказу ВМФ РФ. Корабль назван в честь заслуженного кораблестроителя, работавшего на различных должностях в Главном управлении кораблестроения ВМФ, а также директором департамента гособоронзаказа Объединенной судостроительной корпорации вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова.

Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве таких кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса значительно ниже по сравнению с металлическим, при этом существенно увеличивается его прочность. Корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Корабли противоминной обороны проекта 12700:
Водоизмещение – около 890 тонн; длина – около 62 метров; ширина – около 10 метров; полная скорость хода - около 16 узлов; экипаж - 44 человека.

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