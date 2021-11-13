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Двое сирийских военных погибли в результате обстрелов террористов в Идлибе

Елизавета Потейчук
22:30 13.11.2021
Кроме того, в результате минометного обстрела в Алеппо из района Блинта в районе населенного пункта Бала был ранен один сирийский военнослужащий.
Двое сирийских военных погибли в результате обстрелов террористов в Идлибе
© Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress
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В результате снайперских обстрелов в провинции Идлиб, совершенных боевиками из района Флайфель по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба, а также из района Фатира по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа, погибли два сирийских военнослужащих и один получил ранение. При этом один военнослужащий САР был ранен после минометного обстрела в провинции Алеппо, совершенного террористами из района Блинта по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бала. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Вадим Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки было зарегистрированно десять обстрелов со стороны боевиков запрещенной террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В провинции Алеппо зафиксировано пять обстрелов, в Идлибе - четыре обстрела, в Латакии - один обстрел.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Бозгекли и обратно, Аджами-Авшария и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Айн-Дивар и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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