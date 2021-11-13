Увидеть «Небо»: в Липецке прошел предпоказ фильма о подвиге летчика Олега Пешкова

В городе Липецке прошел предпремьерный показ художественного фильма «Небо». Картина повествует о подвиге летчика Олега Пешкова, который погиб 24 ноября 2015 года во время выполнения боевого задания в Сирии.

Первыми зрителями фильма стали летчики авиацентра. Ведущий программы «Новости недели» Юрий Подкопаев встретился со штурманом Олега Пешкова Константином Мурахтиным.

Эксклюзивный репортаж с первого показа фильма «Небо» смотрите в программе «Новости недели» завтра в 9:00 по московскому времени.