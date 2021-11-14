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Есть попадание: опубликованы кадры пуска по «умной» мишени уникальной высокоскоростной ракеты «Бук-М3»

Егор Левин
10:40 14.11.2021
Пуск мишени фиксируют на командном пункте, засекают операторы пусковых установок, и ракета поднимается в небо - командиры фиксируют попадание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Команда «Военной приемки» побывала на запуске ракеты ЗРК «Бук-М3». Боевая стрельба проводилась по движущейся мишени, способной имитировать несколько различных видов техники условного противника - ее можно запрограммировать под любой необходимый сценарий.

В зависимости от выбранной заранее траектории, возможно сымитировать крылатую ракету или элементы высокоточного оружия, которые на сегодняшний день очень актуальны. Выбранная траектория позволяет создать так называемую мишенную обстановку на высоте от 500 метров до 7 километров.

Пуск мишени фиксируют на командном пункте, и вскоре ее засекают операторы пусковых установок. Они готовы к пуску одной-единственной уникальной ракеты ЗРК «Бук-М3», скорость которой - до 1500 метров в секунду. 1500 у нового «Бука» против 1200 у предыдущего.

Скорость - главное достоинство новинки. В данном случае пуск для ракеты - это экзамен. Такой же, как и для экипажей: перехватил ракету-мишень - сдал.

Операторы фиксируют цель, пусковые установки начинают подниматься, звучит команда: «Сопровождаю» и вот две ракеты «Буков» поднимаются в небо. Происходит уничтожение ракеты-мишени, на командном пункте фиксируют попадание. При том, что имитатор воздушной цели был ракетой с «интеллектом», способной менять траекторию и высоту.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. “Бук” будущего» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube. Автор и ведущий Алексей Егоров не просто расскажет о новом комплексе, но и побывает на пуске его ракеты. С ее помощью «Бук-М3» сможет бороться с баллистическими ракетами и отбивать атаки ударных дронов.

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