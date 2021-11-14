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На заводе в Мытищах рассказали об особенностях защиты российского ЗРК «Бук-М3»

Егор Левин
12:05 14.11.2021
Сборка ходовой начинается с прокладки жгутов, дальше - монтаж систем управления, двигателя и трансмиссии, в завершении - электроблоки в кабине и отделка, а сама пусковая установка изготавливается в Ульяновске.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен одной из самых новых и перспективных российских военных разработок - зенитному ракетному комплексу ПВО средней дальности «Бук-М3». Обновленный, он получил и новую защиту. Об этом съемочной группе рассказали на Мытищинском машиностроительном заводе.

Главный конструктор Федор Головашкин отметил, что защиту «Бук-М3» обеспечивают сразу несколько систем, работающих, к примеру, не только на водителя, но и на весь находящийся внутри экипаж.

«Основная из них - это сидение специальной конструкции, которое имеет специальные идентифицирующие элементы. При подрыве они срабатывают и гасят энергию взрыва», - рассказал он.

Но в «Буке» такая защита используется впервые. Именно в Мытищах бронекоробки превращают в машины, устойчивые к подрывам.

«Движение корпусов начинается у меня за спиной. И чем ближе конвейер продвигается к испытательной камере, тем более наполненным становится корпус. В конце сборочного конвейера мы видим уже собранный полностью бронекорпус, который готов под заправку, под испытания, под проверку электрических систем», - продемонстрировал замначальника цеха по производству завода Сергей Демидов.

В Мытищинском машиностроительном заводе собирают корпуса и трансмиссии не только для «Бука» - ходовая «Торов» и «Тунгусок» тоже родом отсюда.

«Основной принцип наших машин - они имеют высокую степень унификации. То есть немного разные геометрии корпуса специально под размещение какой-нибудь особенной аппаратуры. А моторный отсек и ходовая часть на всех машинах в принципе унифицированы. Это позволяет и в войсках эксплуатировать машины с минимальными затратами, и при производстве экономить средства и время на сборку машин», - поделился Головашкин.

На мытищинском конвейере таким образом можно собрать 13 модификаций машин. Окончательная сборка ходовой части начинается с прокладки жгутов, дальше - монтаж систем управления, двигателя и трансмиссии, в завершении - электроблоки в кабине и отделка пластиком. Пусковая установка «Бука» изготавливается на другом предприятии в Ульяновске.

В новом выпуске «Военная приемка» не просто рассказала о новом комплексе, но и побывала на пуске его ракеты. С ее помощью «Бук-М3» сможет бороться с баллистическими ракетами и отбивать атаки ударных дронов. Команда программы также побывала на закрытом производстве и узнала, зачем новые «Буки» топят, замораживают и заставляют работать в холостую круглыми сутками. Смотрите на сайте телеканала, в приложении SMART.TV, а также на канале в Youtube.

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