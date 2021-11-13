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«Может, водяры?»: Винокур рассказал, как один вечер с москвичкой стал для него судьбоносным

Егор Левин
15:05 13.11.2021
Юморист вспомнил случай из жизни, когда в молодости не разменивался на мелочи и оказывал по-своему своеобразные знаки внимания непростым столичным «штучкам».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Советские люди в большинстве своем были довольно неплохо образованы или имели свой собственный интеллектуальный багаж. Следствием этого могли стать жаркие споры о тех или иных философских течениях или литературных приемах. Разворачивались «мозговые баталии» также в самых разных местах, в том числе и в обычных общежитиях. Драку, развернувшуюся из-за стихотворной рифмы, могли оценить многие девушки. Но вот «нетривиальный» подход к ухаживаниям - уже не совсем.

Юморист Владимир Винокур вспомнил один такой случай из жизни. Будучи простым приезжим парнем, молодой Володя при этом не тратил себя попусту, оказывая своеобразные знаки внимания непростым столичным «штучкам».

«Я встретил девушку из балета, Тамарочку. Пригласил к себе в общежитие, она приехала. Я ей говорю: “Вот чайник. Хотел угостить, там вино. А закусь - сало порезал” Она - московская девушка была, а я - простой курский парень, я говорю: “Может, водяры?”, а она говорит, что вообще не пьет. Она оделась, ушла, я пошел провожать на трамвае. Вот уже 45 лет живем», - с улыбкой вспоминает Винокур в программе «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда».

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