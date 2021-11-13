Гостеприимство по-советски: почему граждане Страны Советов бились головой о стол в гостях

Советскому человеку, который пришел в гости и так там и остался на ночь, часто было достаточно выделить «один квадратный метр» пола для полного счастья. А в гости ходили часто, по поводу и без, и так же часто застолье затягивалось до утра. Квартиры большими были не у всех, а вот границ гостеприимства никто не знал, поэтому и приходилось «селить» гостей в самых неожиданных местах.

«Шпаликов (Геннадий Шпаликов, киносценарист и поэт - прим. ред.) у нас ночевал, и не раз. В пятиметровой кухне ему стелили раскладушку. Иногда, ночью просыпаясь, он забывал, что у него голова под столом», - вспоминает молодость журналистка Татьяна Визбор.

Вторит ей и писатель, поэт и драматург Юрий Поляков. Он тоже, не задумываясь, подтвердил, что такое место для сна было очень распространенным у советских людей.

«В комнате было негде, а вот под столом было пространство. Одна была проблема: если человек во сне забывал, что он в гостях, он вставал и головой бился об этот стол», - со смехом рассказал он в программе «СССР. Знак качества» на телеканале «Звезда».

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