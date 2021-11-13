Тральщик «Георгий Курбатов» уничтожил «плавающую мину» в ходе учений

Корабль противоминной обороны в рамках отработки элементов курсовой задачи в море провел комплекс артиллерийских стрельб по надводной цели и воздушной мишени. В морских полигонах Балтийского флота экипаж морского тральщика «Георгий Курбатов» уничтожил «плавающую мину», условно обнаруженную гидроакустическими средствами корабля.

Следующим этапом планового учения в море стало уничтожение имитированной воздушной мишени с помощью зенитной артиллерии. Для уничтожения морской и воздушной мишеней применялись 14,5 мм морская тумбовая пулеметная установка и зенитная артиллерийская установка АК-306.

Первый подъем Военно-Морского флага России на новейшем морском тральщике «Георгий Курбатов» проекта 12700 состоялся 19 августа в Балтийске. Тральщик станет очередным кораблем, который пополнит минно-тральные силы ВМФ России в рамках плана по их активному переоснащению.

В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков кораблей противоминной обороны проекта 12700. Корабли данного проекта предназначены для борьбы с морскими минами, в том числе и с новыми, так называемыми «умными морскими минами», которые корабль ПМО типа «Георгий Курбатов» может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте.

Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ПМО реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

Корабли ПМО проектирует ЦМКБ «Алмаз», строит Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург). На новом корабле так и на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта - автоматизированной системы управления противоминными действиями. Вместе с тем, корабль способен использовать и традиционное тральное вооружение.

Корабли ПМО данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.

Достоинством корпуса корабля ПМО является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.