В Саратове полыхает трехэтажное здание типографии
О причинах пожара не сообщается.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
|
В Саратове полыхает трехэтажное здание типографии
О причинах пожара не сообщается.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
|
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