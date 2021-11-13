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В Саратове полыхает трехэтажное здание типографии

Кира Карон
12:15 13.11.2021
О причинах пожара не сообщается.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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В Ленинском районе Саратова загорелась типография. Об этом сообщили в МЧС РФ по Саратовской области.

© МЧС РФ


Площадь пожара 700 «квадратных» метров. На месте работают 12 пожарных расчетов.

© МЧС РФ

О пострадавших не сообщается. Дальнейшая информация уточняется.

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