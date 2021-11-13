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Путин отвергнул возможность причастности РФ к ситуации на границе Польши и Белоруссии

Егор Левин
11:11 13.11.2021
Президент подчеркнул, что российские авиакомпании не перевозят мигрантов, которые сейчас находятся на границе Белоруссии и ЕС.
Путин отвергнул возможность причастности РФ к ситуации на границе Польши и Белоруссии
© Фото: Belarus State Border Committee
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Президент России Владимир Путин отвергнул возможность причастности страны к ситуации на границе Польши и Белоруссии. По его словам, Россия совершенно ни при чем.

«На нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить», - констатировал президент.

Путин подчеркнул, что российские авиакомпании не перевозят мигрантов, которые сейчас находятся на границе Белоруссии и ЕС. Более того, глава государства заявил, что виновны в происходящем «те, кто уже находится в странах объединения».

«Действуют группы определенные по переправке этих людей в европейские страны. Ключевое звено находится в странах Евросоюза. Вот туда тащат те, которые там находятся, они организуют все эти цепочки», - сказал Путин.

Ранее Путин объяснил присутствие стратегической авиации РФ над Белоруссией. По его словам, она участвует в запланированных учениях в Белоруссии - их присутствие никак не связано с возникшим у границ страны миграционным кризисом.

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