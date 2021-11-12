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Военные ЮВО совершили восхождение на гору Чапал в КЧР в экстремальных условиях

Кира Карон
Николай Баранов
06:47 12.11.2021
Состязания горных подразделений, которые продлятся до 13 ноября, проходят в рамках совершенствования и популяризации горных видов спорта в ЮВО.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Высокогорные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии совершили скоростное восхождение на вершину горы Чапал  в экстремальных погодных условиях.

Военнослужащие горных подразделений выполняли специальную задачу «Скоростное восхождение» в рамках чемпионата по горному пятиборью ЮВО, организованного на базе горного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО. Участники совершили марш протяженностью 12 км, который стал настоящим испытанием на выносливость.

«Этот этап был одним из самых сложных – военнослужащие в полной экипировке и со штатным вооружением совершили марш на вершину горы и преодолели более 10 километров горного серпантина. Марш был осложнен погодными условиями, пошел обильный снегопад, температура воздуха опустилась до минус трех градусов по Цельсию», – пояснил начальник горной подготовки ЮВО капитан Михаил Петров.

Лидеры восхождения будут определены после подведения итогов специальной задачи.

В соревновании принимают участие в составе 17 команд около 100 военнослужащих воинских частей и подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности.

© Минобороны РФ

В течение пяти дней участники из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Чечни, Дагестана, Южной Осетии, Абхазии борются за победу как в командном, так и личном зачете.

Данный вид соревнований относительно новый и включает в себя индивидуальное лазание на скалодроме, преодоление горной полосы препятствий, скоростное восхождение на вершину горы, стрельбу в составе группы и ориентирование в горной местности.

© Минобороны РФ

По итогам состязаний выявляются сильнейшие команды и военнослужащие горных и высокогорных подразделений военного округа, которые в дальнейшем сформируют сборные команды ЮВО для участия в «Саянском марше» и «Эльбрусском кольце».

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