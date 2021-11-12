Военные ЮВО совершили восхождение на гору Чапал в КЧР в экстремальных условиях

Высокогорные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии совершили скоростное восхождение на вершину горы Чапал в экстремальных погодных условиях.

Военнослужащие горных подразделений выполняли специальную задачу «Скоростное восхождение» в рамках чемпионата по горному пятиборью ЮВО, организованного на базе горного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО. Участники совершили марш протяженностью 12 км, который стал настоящим испытанием на выносливость.

«Этот этап был одним из самых сложных – военнослужащие в полной экипировке и со штатным вооружением совершили марш на вершину горы и преодолели более 10 километров горного серпантина. Марш был осложнен погодными условиями, пошел обильный снегопад, температура воздуха опустилась до минус трех градусов по Цельсию», – пояснил начальник горной подготовки ЮВО капитан Михаил Петров.

Лидеры восхождения будут определены после подведения итогов специальной задачи.

В соревновании принимают участие в составе 17 команд около 100 военнослужащих воинских частей и подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной и высокогорной местности.