МО РФ увеличит число медиков для помощи Подмосковью в борьбе с COVID-19 до 450 человек

В Московскую область из Санкт-Петербурга будет направлен второй сводный отряд военно-медицинских специалистов для оказания помощи гражданскому населению региона в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Врачебно-сестринские бригады из состава подразделений Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, который развернули на фондах Минобороны России в подмосковной Кубинке.

Бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье дополнительно будет доставлено 230 военных медиков. К настоящему времени во временном инфекционном центре уже работают 224 военных специалиста.

В составе прибывающей группы военнослужащих врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал из Военно-медицинской академии.

К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии. Они будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.

Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию. Каждый из них прошел специальную подготовку на базе академии.