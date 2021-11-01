В России начал действовать новый ГОСТ на окна с защитой для детей

С 1 ноября 2021 года в России в силу вступает новый ГОСТ на окна с защитой детской безопасности. Он касается технических требований к оконным и балконным конструкциям. Документ адресован производителям и застройщикам. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что новые требования предусматривают не только наличие специального детского замка, но и использование фурнитуры и блокираторов, которые мешают случайному открытию окон.

Застройщикам рекомендуется выбирать стекла со шлифованными кромками, чтобы повысить безопасность. Впервые вводится обязательная маркировка противомоскитной сетки. Теперь на лицевой стороне будет размещаться специальный предупреждающий знак, предупреждающий о том, что сетка не является защитной конструкцией. Новые требования также предъявлены к высоте подоконника и площади неоткрывающихся створок, рассказал агентству эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», член президиума общественной организации «Союз отцов» Павел Склянчук.

«В целом документ актуализирует требования двадцатилетней давности, и основное внимание в нем уделяется именно детской безопасности, в том числе в процессе использования противомоскитных сеток, безопасности во время мытья окон, исключению несчастных случаев при разрушении остекления», – отметил он.

По мнению Склянчука, в новом документе не до конца реализованы требования, которые могли бы помочь в профилактике несчастных случаев выпадания детей из окон. Он считает, что необходимо обязать застройщиков оснащать детскими защитными замками все комнаты в квартирах.

«Кроме того, следует определить откидно-поворотный вариант окна как единственно возможный. Чтобы открыть такое окно в распахнутое положение, нужно одной рукой прижать створку, а второй повернуть ручку, что детям сделать затруднительно», – пояснил эксперт.

По данным, представленным вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой, падение из окон находится на пятом месте среди самых частых причин гибели детей. По информации МВД РФ, в 2020 году из окон выпали 1 339 детей, 145 из них погибли.