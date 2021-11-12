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Атака со всех сторон: военные РФ и САР отразили нападение «террористов» в Тартусе

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
Николай Баранов
05:00 12.11.2021
Российские и сирийские военнослужащие разгромили «террористов» на учениях в Тартусе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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По легенде российско-сирийских учений, удар по средиземноморской базе ВМФ России в Тартусе «террористы» решили нанести рано утром. Атаку проводят двумя машинами. Пикап подрывается на минном заграждении, но грузовику удается прорваться на территорию части.

Однако уже на втором КПП атака «боевиков» захлебывается, ворота закрываются, и БТР разносит в клочья грузовик «террористов». В этот же момент о себе громко заявляет и система ПВО: зенитчики уничтожают беспилотники «врага», направленные в сторону базы.

Условные террористы решили взять российскую базу со всех сторон. С моря тоже идет атака, но она разбивается об «Утес» надежный и крупнокалиберный.

Учения «Антитеррор» называются так, потому что обороняющаяся сторона никогда не знает, что придумала атакующая. Все эти маневры с воротами, беспилотниками и морским штурмом - лишь отвлекающий маневр. На самом деле цель условных террористов в том, чтобы поразить сердце базы самодельной ракетой. Но и к такому повороту событий подразделения береговой охраны готовы.

Когда «диверсанты» уничтожены, остается лишь зачистить периметр. Граната РГД-5 предназначенная для профилактического бомбометания, сбрасывается под воду с целью оглушения «диверсантов противника».

Проверенные методы ведения зачистки оказываются оправданными: контуженный «диверсант» всплывает на поверхность и бойцам ничего не стоит взять его в плен. Еще трое условных террористов сдаются, слегка оглушенные подводными взрывами. И операцию по отражению нападения можно считать завершенной.

«Под руководством командующего группировкой войск и сил России в САР проведена комплексная тренировка по взаимодействию с военно-морскими силами Сирийской Арабской Республики по охране и обороне порта базирования Тартус. Учебные цели достигнуты... Военнослужащие как российской, так и сирийской армии показали выучку, профессионализм. Нарушения мер безопасности не допущено», - отметил начальник штаба оперативного командования Павел Ясницкий.

Военно-морская база Тартус арендована Россией у Сирии на 49 лет. Такие учения здесь проводятся регулярно. Они служат и демонстрацией присутствия наших войск в этой стране, и учебным пособием для сирийских коллег.

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