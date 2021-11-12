Назван новый генеральный конструктор пилотируемых космических программ РФ

Военно-промышленная комиссия Российской Федерации утвердила кандидатуру нового генерального конструктора по пилотируемым космическим системам и комплексам. Им, согласно информации РИА Новости, стал космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

В настоящее время Соловьей является генконструктором Ракетно-космической корпорации «Энергия» и бессменным руководителем полета российского сегмента Международной космической станции. Помимо этого, специалист руководил полетом российской станции «Мир» с 1988 года по 1990 год и с 1994 года по 2001 год и два раза выходил в космос, проведя вне планеты почти 362 дня.

Академик Евгений Микрин, ранее занимавший пост генерального конструктора пилотируемых космических программ РФ, скончался от коронавирусной инфекции в 2020 году. Ученый ушел из жизни в возрасте 64 лет после нескольких недель борьбы с болезнью.