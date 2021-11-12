Разгромить «боевиков» и эвакуировать «беженцев»: как проходят учения стран ОДКБ под Казанью

В «лагере беженцев» под Казанью миротворцы выявили «террористов». Этот учебный эпизод - лишь небольшая часть масштабных маневров «Нерушимое братство». Военнослужащие шести стран организации Договора о коллективной безопасности учатся отражать нападение на гуманитарные конвои, перехватывать управление вражескими дронами и выбивать радикалов из населенных пунктов.

Отряд «боевиков» захватывает населенный пункт в зоне ответственности миротворческого контингента стран ОДКБ. Условного противника с одной стороны блокируют подразделения России, Армении, Таджикистана, а с другой - Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Огневой удар наносят бомбардировщики Су-34 и боевые вертолеты. «Террористы» укрываются в местной администрации, после чего начинается штурм здания.

«Как снег на голову к "террористам" с высоты 20 метров по тросам десантируются бойцы российских спецподразделений», - описывает происходящее корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

Здание зачищено. Кто не сдался - «уничтожены». Но в это же время другая группа условных боевиков атакует контрольно-пропускной пункт. Оборону держат миротворцы Центрального военного округа.

У этой бригады есть опыт восстановления мира в Нагорном Карабахе. Из технических средств на вооружении - новейшие комплексы видеонаблюдения и радиоэлектронной борьбы. Беспилотники «боевиков» теряют управление и навигацию.

«Пока идет "бой" миротворцы сопровождают колонну с гуманитарным грузом. Здесь сразу несколько боевых машин. Вот это, например, бронеавтомобиль "Капсула" для личного состава. Впереди идет БТР. Но вот сейчас колонна остановилась: видимо, впереди какое-то препятствие», - сообщает Кольцов.

На пути колонны - завал. Саперы обнаруживают фугас. Разминируют с помощью подрыва.

Здесь, на учениях, для отработки миротворцами специальных вопросов есть даже «лагерь беженцев». Тут же поступают «вводные»: выявить среди них «террористов», а нуждающихся в медицинской помощи эвакуировать на вертолете.

«Мы подробно разобрали действия миротворческих подразделений при решении таких задач, как оказание медицинской помощи, доставка гуманитарных грузов, сопровождение колонн с беженцами, контроль беженцев, а также прикрытие наиболее важных объектов на коммуникациях», - указал командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Несколько дней российские миротворцы проводили мастер-классы, изучали с союзниками поэтапно все аспекты миротворческих операций.

«В дальнейшем обучении личного состава я буду использовать этот опыт. Российская Федерация принимает участие и в САР. Это будет колоссальный опыт для подготовки нашего контингента в Белоруссии», - отметил командир взвода десантно-штурмового батальона (Белоруссия) Владислав Литвинов.

Операции по восстановлению мира - главный из приоритетов в работе ОДКБ. Это во многом связано со сложной геополитической ситуацией на границах стран-участниц организации.

«Востребованность миротворческих сил в перспективе будет только возрастать, и наша организация ОДКБ к этому готова. Это подтверждено и в ходе сегодняшних учений», - подметил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Уже утвержден состав миротворческого контингента стран ОДКБ. Подготовкой «голубых касок» занимается общевойсковая академия вооруженных сил России. В перспективе рассматривается участие совместного контингента в миротворческих операциях под эгидой Организации объединенных наций.