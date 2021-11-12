Двое российских военных погибли в ходе парашютного десантирования в Белоруссии

В Белоруссии в ходе парашютного десантирования подразделения Воздушно-десантных войск на незнакомую площадку приземления в районе города Гродно погибли двое российских военнослужащих.

Схождение парашютистов произошло из-за внезапного сильного порыва ветра у земли. Двое военнослужащих по контракту имели высшую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. Во время схождения у обоих парашютистов погасли купола.

Один из десантников предпринял попытку остановить неконтролируемое падение обоих парашютистов, использовав свой запасной парашют. Из-за недостаточной высоты запасная парашютная система военнослужащего не успела сработать, в результате чего произошло жесткое приземление.

Военнослужащие получили травмы, их оперативно доставили в больницу, где впоследствии им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

К сожалению, их не удалось спасти. От полученных травм оба военнослужащих скончались. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.