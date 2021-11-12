Террористы совершили девять обстрелов в Идлибской зоне деэскалации за сутки

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки со стороны боевиков террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* было совершено девять обстрелов. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В провинции Алеппо зафиксировано пять обстрелов, в Латакии - два обстрела, в Идлибе - два обстрела.

Продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Подразделениями российской военной полиции проведено патрулирование в провинции Алеппо по маршрутам Аджами-Каракозак и обратно, Аджами-Мембидж и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.