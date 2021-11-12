В стране и мире Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции Кира Тило Он пояснил, что любой его ответ и будет считаться «вмешательством». © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com Читайте нас на: Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил шуткой на просьбу прокомментировать обвинения в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела различных стран. Особое внимание уделили предстоящим выборам президента Франции. «Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательство во внутренние дела Франции, Испании, других стран», - цитирует Лаврова РИА Новости. Также глава российского МИД заявил, что РФ предпримет ответные шаги в случае враждебных действий НАТО и Запада, а также назвал глупостью обвинения против «Аэрофлота» по ситуации на границе Польши. Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Франции в Париже. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика