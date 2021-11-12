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Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции

Кира Тило
22:27 12.11.2021
Он пояснил, что любой его ответ и будет считаться «вмешательством».
Лавров ответил шуткой на вопрос о «вмешательстве» РФ во внутренние дела Франции
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил шуткой на просьбу прокомментировать обвинения в адрес Москвы во вмешательстве во внутренние дела различных стран. Особое внимание уделили предстоящим выборам президента Франции.

«Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательство во внутренние дела Франции, Испании, других стран», - цитирует Лаврова РИА Новости.

Также глава российского МИД заявил, что РФ предпримет ответные шаги в случае враждебных действий НАТО и Запада, а также назвал глупостью обвинения против «Аэрофлота» по ситуации на границе Польши. Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров глав МИД и Минобороны РФ и Франции в Париже.

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