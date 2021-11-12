Путин призвал обеспечить доступ для разработчиков РФ к массивам обезличенных данных государства

Президент России Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных «AI Journey 2021», проходившей в Москве, призвал принять законопроект, позволяющий разработчикам искусственного интеллекта, организациям науки и бизнеса иметь доступ к обширным обезличенным данным государства. Президент подчеркнул, что «дата-сеты» уже были сформированы многими государственными органами.

«Прошу как можно быстрее принять законодательные решения, обеспечивающие доступ российским разработчикам искусственного интеллекта, научных организаций и бизнеса к массивам обезличенных данных», - сказал он.

Президент предложил Банку России и Правительству рассмотреть возможность предоставления доступа к массиву обезличенных данных крупнейших российских компаний. Он дополнил, что особое внимание в таком случае должно быть уделено безопасности персональной информации граждан.

Также Владимир Путин заявил, что все биометрические данные должны находиться в единой системе биометрической идентификации граждан, созданной государством и быть под его защитой.

«Особые решения следует предпринять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан. Речь, прежде всего, о биометрических данных, которые все чаще используются для совершения финансовых и других операций. Считаю, что такая предельно личная информация должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации, то есть государство должно взять на себя ответственность за ее хранение», - подчеркнул он.

Президент добавил, что доступ к этим данным смогут иметь банки в полностью зашифрованном виде, исключающем любое внешнее вмешательство и их обнародование.

Конференция «AI Journey», объединяющая ведущих мировых и российских экспертов в области технологий искусственного интеллекта, 12 ноября завершилась в Москве. В ней приняли участие первое лицо государства - Владимир Путин, а также глава Сбербанка Герман Греф, представители всемирно известных корпораций и научных организаций.